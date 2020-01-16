شكرا لقرائتكم خبر عن أليو بادجي يصل إلى القاهرة ويخضع للكشف الطبي الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل أليو بادجي، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى مطار القاهرة قبل قليل بصحبة أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، وذلك تمهيدًا لإجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة، غدًا الجمعة.

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ومن المقرر أن ينضم بادجي إلى تدريبات الفريق استعدادًا للمشاركة في المباريات المقبلة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وحرص سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول، على استقبال اللاعب في مطار القاهرة الدولي لإنهاء الإجراءات.

وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي، أعلن تعاقد الأهلي مع السنغالي أليو بادجي، مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي، لمدة 4 سنوات ونصف، تبدأ من الشهر الجاري.