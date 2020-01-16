أوزيل يعود لقلوب أنصار أرسنال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020

ناقش مسعود أوزيل لاعب وسط أرسنال الإنجليزي وضعه مع الفريق خلال المقبلة، بعد تواجد خلال ما يقرب ١٢ مباراة ماضية.



وينتهي عقد مسعود خلال الموسم المقبل، إلا أن اللاعب يغرب بالبقاء لفترة أكبر، نظرا لتحسن موقفه مع جماهير أرسنال ودخوله القلوب من جديد نتيجة ثبات مستواه.

وكان النجم الألماني، لديه معوقات ومشادات كثيرة مع مدرب الفريق السابق أوناي إيمري، ولكنه وجد الطريق الصحيح مع الإسباني ميك ارتيتا المدير الفني الجديد.