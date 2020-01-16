شكرا لقرائتكم كارتيرون يرفض استقدام مخطط أحمال للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض باتريس كاتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استقدام مخطط أحمال بعد أن طلب أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى ، منه، استقدام مخطط أحمال للفريق عقب رحيل اليونانى أنطونيو عن جهازه الفنى أو يقوم هو باستقدام أحد المدربين لمعاونته، إلا أن الفرنسى كارتيرون أخطر المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء بعدم حاجته لمخطط أحمال ضمن جهازه.

أوضح كارتيرون للمشرف العام على الكرة بالزمالك، أنه يفضل وضع الأحمال بنفسه وأن يقوم بالإشراف على عملية الاستشفاء والتأهيل بذاته ويُعد ذلك الأمر بمثابة مدرسته فى التدريب، لذا يرى أمير مرتضى أن قرار كارتيرون يجب احترامه خاصة أن رؤيته متوافقة مع المدرب الفرنسى بأن الفريق لا يُعانى من أى مشاكل بدنية وعلى العكس أن المستوى البدنى للاعبين تزايد بدنيًا فى الولاية الحالية تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.

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ويرى المشرف العام على الكرة بالزمالك أنه ليس من المنطقى أن يفرض شيئًا على الفرنسى كارتيرون خاصة أن المعدلات البدنية للفريق متوافقة مع ظهور جيد لمحمود شيكابالا، قائد الفريق فى مواجهة الجونة التى جمعت الفريق فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد، عقب عودته بعد فترة طويلة من الإصابة وكذلك الثنائى محمد أوناجم وإسلام جابر رغم معدل المشاركات المختلفة لهما وظهورهما بأفضل شكل بدنى بعد إعداد برامج خاصة لهما من قبل كارتيرون، لذا لم يتدخل فى الرؤية الفنية للمدرب الفرنسى بشأن عدم استقدام مدرب أحمال فى الفترة الحالية، وأن إدارة الكرة ومجلس الإدارة يرى أن كارتيرون هو المسئول الأول والأخير عن أى تعديل بالجهاز الفنى، فى ظل رضا الإدارة عن أدائه.

ويستعد الزمالك خلال الفترة الحالية لخوض مباراته أمام المصرى البورسعيدى والمقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء يوم الأثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الأبيض لتحقيق الفوز ومواصلة انتصاراته المتتالية بعدما حقق الفوز على أسوان وطنطا والجونة فى الجولات الحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر من الدورى الممتاز، حيث خاض الفريق 12 مباراة حتى الآن فى المسابقة المحلية، حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف.