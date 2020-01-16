منتخب النسائية يختتم استعداداته لمواجهة المغرب بالتصفيات الأفريقية غدًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم اليوم منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة استعداداته لمواجهة منتخب المغرب المقرر إقامتها غدا الجمعة علي استاد بتروسبورت في الثانية والنصف ظهرا ضمن تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم للشابات ، بقيادة حسين عبد اللطيف علي ملعب بتروسبورت ، فيما أدى المنتخب المغربي مرانه الأساسي علي ملعب بتروسبورت عقب انتهاء مران المنتخب المصري . استقبلت الدكتورة سحر عبد الحق السيدة ميرفت حسين مراقب المباراة وبصحبتها حسام الجوهري مسئول العلاقات العامة بلجنة الحكام المصرية لدى تفقدها غرف الملابس باستاد بتروسبورت وملعب المباراة بالإضافة إلي فحص جوزات السفر الخاصة بالمنتخبين. حضر المران الأخير الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد والدكتورة سحر عبد الحق عضو لجنة إدارة الاتحاد المشرف علي الكرة النسائية والدكتور عبد اللطيف أمام رئيس لجنة الكرة النسائية بالاتحاد وربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب وخالد جلال نجم الزمالك السابق وعادل محفوظ مدير منتخب الشباب لمساندة وتحفيز اللاعبات قبل مباراة الغد . Advertisements

وادي منتخبنا الوطني بقيادة حسين عبد اللطيف مرانه الأخير علي ملعب بتروسبورت وبدا المران ببعض التدريبات البدنية الخفيفة تحت قيادة عصام عمر مخطط الاحمال ثم التركيز علي الجمل التكتيكية الخاصة بمباراة الغد، وفقرات خاصة للتدريب على الكرات الثابته. ومن المقرر أن يدير مباراة منتخب مصر للكرة النسائية أمام منتخب المغرب طاقم تحكيم جزائري بقيادة لمياء عثمان حكم ساحة وفريال اسمي مساعد أول وحنان الغالي مساعد ثاني ومحجوبة مصطفى حكم رابع.

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