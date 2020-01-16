شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على الاتحاد السكندري فى الشوط الأول 1/ 0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري بتقدم بيراميدز بهدف نظيف أحرزه عماد السيد حارس مرمي الاتحاد السكندري بالخطأ في مرماه في الدقيقة 15 من عمر مباراة الفريقين بالجولة الـ 13 للدوري.

فريق بيراميدز كان الأفضل في بداية المباراة ، الا أن الهدف الذي تسبب فيه عماد السيد خلق طفرة فنية داخل صفوف الاتحاد السكندري ليواجه دفاع بيراميدز عدد من الهجمات الخطيرة ابرزها عندما تعاطفت العارضة مع المهدي سليمان حارس مرمي بيراميدز، بعدما ارتطمت كرة السيد سالم لاعب الاتحاد السكندري في العارضة مرتين في الدقيقة 17 ، لتحرم الاتحاد السكندري من هدف التعادل.

ويجري طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تبديل في الدقيقة 35 بنزول أحمد رفعت لاستعادة الخطورة ولكن دون تغيير في النتيجة لينتهي الشوط بتقدم بيراميدز بهدف نظيف.

بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: المهدي سيلمان.

خط الدفاع: ولفريد كانون - محمد حمدي - علي جبر - أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: إسلام عيسى - عمر جابر - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق.

خط الهجوم: جون أنطوي.

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ويتواجد على مقاعد البدلاء لبيراميدز:

أحمد دعدور - رجب بكار - محمود حمادة - محمد فاروق - إبراهيم عادل - إبراهيم حسن - دودو الجباس

بينما جاء تشكيل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف كالتالى :

حراسة المرمى : عماد السيد

خط الدفاع : السيد سالم ، محمد أنور ، محمود رزق ، مروان عطية

خط الوسط : محمود شعبان ، أحمد نبيل " مانجا " ، نور السيد

خط الهجوم : اكوى ، خالد قمر ، رزاق سيسية

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 3 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 10 اهداف بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 4 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً .