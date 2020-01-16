العارضة تحرم الاتحاد السكندري من التعادل "مرتين" أمام بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاطفت العارضة مع المهدي سليمان حارس مرمي بيراميدز، عندما ارتطمت كرة السيد سالم لاعب الاتحاد السكندري في العارضة مرتين في الدقيقة 17 ، لتحرم الاتحاد السكندري من هدف التعادل امام بيراميدز في المباراة المقامة بينهما الان ضمن مباريات الجولة الـ 13 بالدوري، حيث أحرز فريق بيرامبيدز الهدف الأول في مرمي الاتحاد السكندري في الدقيقة 15 من عمر مباراة الفريقين عن طريق عماد السيد حارس مرمي الاتحاد السكندري الذي فشل في التصدي لركنية عبد الله السعيد، ويضعها بالخطأ في مرماه لتصبح النتيجة 1/0 لبيراميدز. بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: المهدي سيلمان. خط الدفاع: ولفريد كانون - محمد حمدي - علي جبر - أحمد أيمن منصور. خط الوسط: إسلام عيسى - عمر جابر - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق. خط الهجوم: جون أنطوي. ويتواجد على مقاعد البدلاء لبيراميدز: Advertisements أحمد دعدور - رجب بكار - محمود حمادة - محمد فاروق - إبراهيم عادل - إبراهيم حسن - دودو الجباس بينما جاء تشكيل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف كالتالى : حراسة المرمى : عماد السيد خط الدفاع : السيد سالم ، محمد أنور ، محمود رزق ، مروان عطية خط الوسط : محمود شعبان ، أحمد نبيل " مانجا " ، نور السيد خط الهجوم : اكوى ، خالد قمر ، رزاق سيسية ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 3 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 10 اهداف بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 4 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً .

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