شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة فى ليفربول بسبب موعد أمم إفريقيا 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية، عن تلقى نادى ليفربول صدمة، بعد تعديل موعد إقامة كأس الأمم الأفريقية 2021، المقرر لها فى الكاميرون لتقام فى يناير وفبراير بدلًا من إقامتها فى يونيو، كما حدث فى النسخة الأخيرة التى أقيمت فى مصر 2019. وقالت الصحيفة إن تعديل موعد البطولة الإفريقية سيكون بمثابة ضربة قوية للريدز والألمانى يورجن كلوب، بسبب غياب الثلاثى محمد صلاح وساديو مانى ونابى كيتا، عن الفريق لـ6 مباريات كاملة، مشيرة إلى أن العديد من أندية الدورى الإنجليزى سيفتقدون للعديد من اللاعبين ولكن ليفربول سيكون أكبر المتضررين، نظرًا لأهمية الثلاثى فى الفريق لاسيما صلاح ومانى اللذان يعدان من أهم أسلحة الريدز فى الوقت الحالى.

وأضافت الصحيفة أن أرسنال أيضًا قد يفقد هدافه الأول الجابونى بيير-إيمريك أوباميانج، كما سيخسر مانشستر سيتى الدولى الجزائرى رياض محرز، موضحة أن محمود تريزيجيه سيغيب أيضًا عن صفوف أستون فيلا.

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وأشارت الصحيفة إلى أن من أهم الأسباب التى جعلت الاتحاد الإفريقى يعدل الموعد هو هطول الأمطار بشدة على الكاميرون خلال شهرى يونيو ويوليو الأمر الذى جعل الكاف يقرر إقامة البطولة فى شهرى يناير وفبراير بعد عقد اجتماعات فى ياوندى على رأسها أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف». وفى نفس السياق كشفت صحيفة «ليفربول إيكو» الإنجليزية أن إدارة الريدز تخطط للتعاقد مع جادون سانشو، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألمانى، ليكون بديلًا لمحمد صلاح خلال هذه الفترة تحديدًا، وإضافة مستقبلية للفريق بشكل عام، نظرًا لصغر سن اللاعب وامتلاكه إمكانيات فنية وبدنية عالية. وتابعت الصحيفة أن كلوب سيعوض غياب نابى كيتا بالسويسرى شيردان شاكيرى، الذى يصنع الفارق مع الفريق كلما شارك، بينما ساديو مانى، فإن هيرفى إليوت لاعب ليفربول الشاب، هو البديل المناسب له.

فى سياق آخر، استأنف فريق ليفربول تدريباته، أمس، استعدادا للقاء مانشستر يونايتد الإنجليزى فى المباراة المقرر إقامتها بعد غد الأحد، فى الجولة 23 من البريميرليج. وشارك صلاح فى المران كاملا، حيث نشر صور له وهو فى مران الريدز عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، ويأمل الفرعون المصرى فى أن يضيف اليونايتد ضمن قائمة ضحاياه، حيث لم يسبق أن يسجل فى شباك الشياطين الحمر من قبل. ويتربع فريق ليفربول على قمة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى، برصيد 61 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 34 نقطة، مع العلم أن الريدز له مباراة مؤجلة ضد وست هام. على جانب آخر، كشف البرازيلى أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، الفارق بين تألق الريدز هذا الموسم عن الموسم الماضى، واقترابه من التتويج ببطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وقال أليسون فى تصريحات أبرزها موقع ناديه: «مع الكثير من العمل الشاق والجاد، نحن فريق قوى للغاية، خاصة على صعيد العقلية. هذا مهم للحفاظ على المستوى العالى خلال المواجهات المختلفة».

وأضاف الحارس البرازيلى: «فريقنا قوى للغاية، وعندما يغيب لاعب ويحل آخر بدلاً منه، مستوى الفريق لا يتغير، وهذا الأمر مهم بالنسبة لفريق يريد تحقيق ما هو رائع فى كرة القدم. نحن فريق عمل معاً لفترة طويلة ويتحسن كل موسم».