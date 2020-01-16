شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير إسبانية: «نصيحة» تركي آل الشيخ نقلت سيتيين إلى برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقب خروج نادي برشلونة من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على يد أتلتيكو مدريد في جدة، بدأ الإسباني كيكي سيتيين مشواره كمدرب جديد مع النادي الكتالوني، بعد إقالة إرنستو فالفيردي.

تقارير صحفية إسبانية ربطت بين تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وتعاقد برشلونة مع المدرب الإسباني كيكي سيتيين، وفقًا لـ«العربية».

والتقى مدرب برشلونة الجديد بـ«آل الشيخ» في سبتمبر الماضي، ونشرت وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي «فيديو» جمع تركي آل الشيخ مع مدرب ريـال بيتيس السابق كيكي سيتيين، ومساعد مورينيو السابق في ريـال مدريد، الإسباني إيتور كارانكا.

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وتعود قصة آل الشيخ وسيتيين إلى زيارة سابقة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى السعودية في نوفمبر الماضي، إذ قاد منتخب بلاده للفوز على البرازيل في مواجهة «سوبر كلاسيكو» التي احتضنتها العاصمة الرياض.

وفي تلك الفترة، نشرت وسائل الإعلام صورا لعدة لقاءات جمعت آل الشيخ مع ميسي وعدد من نجوم المنتخب الأرجنتيني، وقدم ميسي شكره لتركي آل الشيخ حينها على إقامة مباراة «السوبر كلاسيكو» بين الأرجنتين والبرازيل، ونشر على حسابه في «إنستجرام» عدة صور له في مباراة «السوبر كلاسيكو»، بالإضافة إلى مقطع فيديو له في ممر اللاعبين قبل المباراة، وكتب أسطورة برشلونة معلقا على الفيديو المرفق: «سعيد لعودتي إلى الرياض مجددا، الأجواء العامة كانت رائعة، وأتطلع للعودة إلى هنا مستقبلا، شكرا تركي آل الشيخ وموسم الرياض لهذه الليلة العظيمة».

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن آل الشيخ اقترح لميسي التعاقد مع سيتيين، وقالت في تقرير لها: «اقترح مالك ألميريا قبل ثلاثة أشهر لميسي بأن يكون سيتيين بديلا لفالفيردي».

ونشرت الصحيفة الكاتالونية بجانب «آس» تغريدة آل الشيخ في «تويتر» التي ذكر خلالها: «منذ ثلاثة أشهر قلت وما زلت أقول ذلك لصديقي ميسي.. كيكي سيتيين بسرعة».

وجاءت «التغريدة» قبل يومين من موعد تعاقد برشلونة مع سيتيين، علمًا بأنه التقى بالمدرب قبل أسبوع من تعاقده مع النادي الكتالوني.