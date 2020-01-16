حفل فني وتتويج للخمسة الكبار في نهاية داكار السعودية 2020

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

يسدل رالي داكار السعودية 2020 ستاره اليوم بحفل فني وتتويج للخمسة الفائزين، بحضور رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إذ سينهي السائقون المشاركون في السباق مغامرتهم بالوصول إلى خط نهاية المرحلة الثانية عشرة في «القدية».

وسيشهد حفل الختام تتويج الفائزين بالفئات الخمس للرالي على منصة قرية داكار التي ستفتح أبوابها للجمهور طوال اليوم للاحتفال بانتهاء النسخة الأولى على الإطلاق من داكار في قارة آسيا بعد 13 يوما من الإثارة والتشويق قطع خلالها المتسابقون أكثر من 7500 كلم بطول صحراء المملكة وعرضها.

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وتحتضن قرية داكار في اليوم الختامي سلسلة من الفعاليات الرياضية والموسيقية، حيث يتوافد السائقون والدراجون المشاركون في السباق من الساعة 1 ظهرا وحتى 7 مساء بعد وصولهم إلى خط النهاية، قبل أن يتم تتويج الفائزين بالفئات الخمس من الساعة 7 وحتى 9 مساء.

وتشهد المرحلة الـ12 من داكار السعودية 2020 وصول المشاركين من حرض إلى القدية، حيث تصل مغامرة داكار إلى نهايتها بعد أكثر من 7500 كلم من التشويق والمتعة عبر التضاريس الفريدة والطبيعة الخلابة لصحراء المملكة، قبل أن يتم تكريم الفائزين برالي داكار السعودية 2020 على منصة خاصة أمام المنحدر الجبلي الشهير بالقدية.

ويستطيع الجمهور المشاركة في الأجواء الاحتفالية المصاحبة للختام من خلال الفعاليات المقامة في قرية داكار طوال اليوم، كما سيكون للأطفال والعائلات نصيب من فعاليات قرية داكار، حيث يمكن للصغار والكبار على حد سواء الاستمتاع بالألعاب والأنشطة الترفيهية ليحظى الحضور بتجربة متكاملة من المتعة والترفيه.

وتستضيف قرية داكار من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 1 صباحا حفلا فنيا، قبل أن يختتم الاحتفال بعرض للألعاب النارية.