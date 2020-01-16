الشهري: لاعبو الأخضر جاهزون لمواجهة تايلاند

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - بانكوك
أكد مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاما سعد الشهري، جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة تايلاند في نصف نهائي كأس آسيا 2020 المؤهلة لأولمبياد طوكيو والمقررة بعد غد.
وقال إن مواجهة المنتخب التايلاندي «لن تكون سهلة خاصة أنها بين أرض وجماهير المنتخب التايلاندي، وبإذن الله نجومنا في مستوى الثقة لتجاوز هذه المرحلة ومن ثم الوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020».
وقدم الشهري التهنئة والشكر للاعبي وجماهير الأخضر بعد التأهل لدور الثمانية بعد فوزه على نظيره السوري بهدف دون رد، في ختام دور المجموعات، وقال «كانوا مدركين صعوبة المرحلة رغم إضاعة الكثير من الفرص ولا نلوم اللاعبين عليها لسوء أرضية الملعب إلى جانب استعجال اللاعبين في بعض الهجمات للتسجيل مبكرا»، مشيرا إلى أن الأهم هو تحقيق الهدف وهو التأهل لدور الثمانية.
وأضاف «لعبنا في كل مباراة بأسلوب خاص لتسهيل المهام على اللاعبين لفهم الأدوار وتغير الطريقة الهجومية رغم أن الإجهاد كان واضحا على اللاعبين نظرا للمباريات المتواصلة».
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