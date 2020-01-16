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مخالفات في الأهلي.. والاتحاد براءة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

كشفت اللجنة القانونية في الهيئة العامة للرياضة عن عدم وجود أي مخالفات قانونية أو مالية بعد التدقيق في مخرجات الجمعية العمومية غير العادية لنادي الاتحاد التي عقدت منذ أسبوعين، وبرأت اللجنة ساحة رئيس النادي أنمار الحائلي.

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من جهة أخرى، منح المدير الفني للفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد هينك تين كات اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام على أن يعودوا للتدريبات مساء الأحد المقبل.

وفضل المدرب الهولندي منح اللاعبين إجازة قصيرة بعد المجهود العالي الذي قدموه في مواجهة النصر في الدوري ثم في مواجهة أولمبيك أسفي ضمن كأس محمد السادس للأبطال التي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وستشهد عودة التدريبات مشاركة كل من المدافع البرازيلي برونو أوفيني ولاعب الوسط المغربي أنيس البدري بعد أن تم قيدهما في لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ضمن قائمة الفريق الرسمية في الدوري.