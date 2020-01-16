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كامبيلوس مديرا فنيا للتعاون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الرياض أعلن نادي التعاون تعاقده مع المدرب البرتغالي فيتور كامبيلوس لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة. وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» إن البرتغالي سيتولى تدريب الفريق حتى نهاية الموسم، مع إمكانية التجديد لموسم إضافي، وأكد النادي أن العقد النهائي سيتم توقيعه خلال الفترة المقبلة، بعد وصول المدرب وطاقمه المساعد.



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