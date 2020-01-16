عالمية العلا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
فيما أعلنت المنظمة الدولية للإبل أمس، إنشاء الاتحاد الدولي لبولو الإبل ومقره الرياض، وتزكية فهد بن حثلين لرئاسته لمدة 4 أعوام، شارك أشهر نجوم البولو في العالم أمس في مهرجان شتاء طنطورة بالعلا، عبر مشاركتهم في بطولة «بولو الصحراء» التي تعد الأولى من نوعها، وتنظمها الهيئة الملكية بالعلا، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للعبة، وتستمر على مدار يومين.
وتشارك مجموعة من أبرز لاعبي العالم، من بينهم أدولفو غامبياسو، أكثر اللاعبين شهرة في العالم ومؤسس فريق لادولفينا وصاحب لقب البطولة والأبرز عالميا، وديفيد ستيرلنغ وبابلو ماك دونو، الحائزان على تصنيف 10 أهداف في فريق لا دولفينا، ونجم البولو الأرجنتيني ناتشو فيغيراس.
وقال الرئيس التنفيذي عمرو المدني «تسعى السعودية إلى الحفاظ على موروثها الثقافي والإنساني وحماية وتعزيز المشهد المذهل لمناطقها ومن بينها محافظة العلا الغنية بأناسها وتاريخها وعمق حضارتها. وتشكل استضافة بطولة بولو الصحراء منصة دولية، نعرف من خلالها العالم أجمع بالقيمة التي يشكلها هذا الموقع الضارب في عمق التاريخ والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 الأوسع، تكريما يليق بتقاليد الفروسية التاريخية التي تتمتع بها هذه المنطقة».
فيما اعتبر عمرو حسين زيدان، رئيس الاتحاد السعودي للبولو، أن استضافة العلا بطولة بولو الصحراء، تأتي منسجمة مع عراقة المكان وتاريخه الذي ساهم في حضارات إنسانية عدة، مضيفا «بطولة بولو الصحراء لا تعد مفهوما جديدا فحسب، بل هي أيضا البطولة الرسمية الأولى التي تنظم تحت رعاية الاتحاد السعودي للبولو الذي تم تأسيسه في يوليو 2018 كوسيلة لتطوير الرياضة في جميع أنحاء المملكة».
لماذا تقام البطولة بالعلا؟
- موقعها الفريد ذو الأهمية التاريخية والثقافية الكبيرة.
- احتفاء بتراث وثقافة وتاريخ المنطقة على مدار 12 أسبوعا.
- جملة فعاليات وأنشطة ثرية تعبر عن التقاء ثقافات الشرق والغرب.
- تجسد امتداد إرث العلا الحضاري ورمزيتها التاريخية.
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