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الهجوم بلا هوادة.. سلاح النصر لعبور العدالة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

يرفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر شعار «الهجوم بلا هوادة» لتجاوز مضيفه العدالة مساء اليوم، خلال اللقاء الذي يجمعهما في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

وتميل الكفة لمصلحة النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، نظير الإمكانات والفروقات الفنية على مستوى اللاعبين الأجانب، في ظل تراجع مستويات ونتائج المستضيف العدالة الذي يقبع في المركز قبل الأخير بسلم ترتيب الدوري.

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ويدفع النصر بكل قوته الهجومية على أمل حسم المباراة في الوقت الأصلي، ويأمل مدربه فيتوريا تجاوز أي مفاجأة متوقعة، ولا سيما أن مباراة خروج المغلوب لا تقبل التهاون.

قبل المواجهة

فروقات فنية على مستوى اللاعبين الأجانب بالفريق النصراوي.

مشاركة اللاعب النيجيري جون أوج والمصري أحمد مصطفى وعوض خريص المنضمين للعدالة في الفترة الشتوية.

سينتهج التونسي ناصيف البياوي الأسلوب الدفاعي أمام الاندفاع النصراوي المتوقع مع استغلال سرعة المهاجم أندريا.

قوة ضاربة في هجوم النصر بوجود المغربي حمدالله ومن خلفه الثلاثي نورالدين أمرابط والبرازيلي جوليانو والنيجيري أحمد موسى.

قلق في المدرج النصراوي بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به الفريق في مباراة الاتحاد بالدوري.

حضور جماهيري كبير متوقع بالمباراة.

بطاقة المباراة