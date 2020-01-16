شكرا لقرائتكم تقارير تونسية.. الإسماعيلي يدخل في مفواضات مع فخر الدين بن يوسف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية تونسية اليوم الجمعة، عن دخول نادى الإسماعيلى، فى مفاوضات قوية مع المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف، خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل تعزيز هجوم فريق الدراويش فى الفترة المقبلة.

ذكر راديو "شمس اف ام" التونسي، أن فخر الدين بن يوسف، دخل فى مفاوضات مع الإسماعيلى المصرى، من أجل الإنضمام إليه خلال الميركاتو الشتوى الحالى، بعد فسخ عقده مع فريق الإتفاق السعودي، فى أوائل الشهر الجارى.

وكان فريق الإتفاق، قد وقع مع اللاعب التونسي في شتاء عام 2018 حيث قدم مستويات طيبة خلال ظهوره الأول قبل تراجع مستواه ، وعدم اقتناع، خالد العطوي مدرب الفريق بمستواه الفني.

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وخاض بن يوسف صاحب الــ 28 عاماً مع الفريق السعودى 29 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 7 هداف فقط وصنع مثلهما.

وبدأ اللاعب التونسي مسيرته الكروية مع فريق الصفاقسى، قبل أن ينضم لصفوف ميتز الفرنسي على سبيل الإعارة، ثم انتقل إلى فريق الترجى فى عام 2015، قبل أن يرحل إلى الإتفاق فى 2018.