شكرا لقرائتكم المقاولون يحتفل باختيار عماد النحاس كأفضل مدير فني بالدوري 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الفريق الاول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بالاحتفال في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس ادارة النادي، والمشرف العام علي الكرة، باختيار عماد النحاس كأفضل مدير فني بالدوري 2019 ، حيث نظم المقاولون احتفالية مصغرة اليوم في غرفة خلع الملابس، علي هامش المران الجماعي استعدادا لمواجهة الاهلي في الدوري الاحد المقبل.

وأعلنت مؤسسة زايد للابداع والتنمية اختيار عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب أفضل مدير فني في الدوري المصري لعام 2019 بناء على معايير معينة من ضمنها استفتاء جماهيري شارك فيه 643 ألف مشترك ولجنة خبراء مكونة من 20 خبيرا رياضيا بالاضافة الى استطلاع عينة عشوائية من الجماهير في الشارع.

وتلقى نادي المقاولون العرب خطابا رسميا من المؤسسة متضمنا النتيجة وإقامة حفل تكريم غداً الجمعة في أحد فنادق القاهرة.

ومن جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بالنادي أن النحاس يستحق التكريم في جميع الاستفاءات بفضل الأداء والنتائج التي يقدمها الفريق تحت قيادته مبديا سعادته بالاختيار .

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ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 29 نقطة، كما يمتلك المقاولون ثاني أقوى خط دفاع بعد النادي الأهلي، حيث استقبلت شباكه 8 أهداف حتى الآن، فيما استقبلت الشباك الحمراء هدفين فقط.

ويعتبر محمد سالم وسيف الدين الجزيري هدافين المقاولون العرب برصيد 5 أهداف لكل منهم ويأتى محمد سمير مدافع الفريق فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف.

وفاز المقاولون العرب تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، فى 9 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه ثمانية أهداف .

واستأنف المقاولون تدريباته، الإثنين الماضي على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، استعدادًا لمباراة الأهلي، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة عقب مباراة الفريق مع نادي مصر.