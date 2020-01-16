شكرا لقرائتكم مواعيد مباريات تصفيات أمم إفريقيا وكأس العالم بعد التعديل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر الاتحاد الكاميرونى لكرة القدم عبر موقعه الرسمى، موعد كأس أمم أفريقيا 2021 لتقام فى الفترة بين 9 يناير حتى 6 فبراير 2021 لكن الكاف لم يعلن الموعد الجديد قبل اجتماع المكتب التنفيذى أواخر يناير الجاري، وجاء القرار بالموافقة بسبب طقس الكاميرون الممطر فى يونيو، وليس لتعارض موعد البطولة مع كأس العالم للأندية 2021 التى ستقام فى فصل الصيف بالصين، بالنظام الجديد الذى سيشهد مشاركة 24 فريقًا. بعد تعديل موعد انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2021 لتكون في شهر يناير و فبراير بدلا من شهر يونيو و يوليو.

جدول مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا تعديلات على مواعيد مباريات تصفيات أمم افريقيا و كأس العالم كالأتي : - 23 إلى 31 مارس .. الجولة الثالثة و الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا. - 1 إلى 9 يونيو .. الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا. Advertisements - 31 أغسطس إلى 8 سبتمبر .. الجولة السادسة من تصفيات أمم أفريقيا. - 5 إلى 13 أكتوبر .. الجولة الأولي من تصفيات كأس العالم. - 9 إلى 17 نوفمبر .. الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم. - 22 إلى 30 مارس 2021 .. الجولة الثالثة و الرابعة من تصفيات كأس العالم. - 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2021 .. الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم. - 4 إلى 12 أكتوبر 2021 .. الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم. - 8 إلي 16 نوفمبر 2021 .. مرحلة خروج المهزوم ( المرحلة النهائية ) من تصفيات كأس.

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