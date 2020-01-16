شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. شيكابالا يسجل أول أهدافه مع الزمالك فى شباك المحلة منذ 18 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفتتح محمود عبد الرازق شيكابالا أهدافه مع نادي الزمالك في مثل هذا اليوم عام 2002، و تحديداً امام غزل المحلة في كأس مصر.

وشارك شيكابالا حينها لأول مرة مع الفارس الأبيض و دخل كبديل، ليحرز ناشئ الزمالك في ذلك الوقت هدف بطريقة أكثر من رائعه وهو بعمر 16 عام و10 أشهر، ليحصل هدفه على أفضل هدف خلال الموسم، وأعجبت جماهير الفارس الأبيض بتلك اللاعب الصغير حينها و بدأت قصة العشق بين جماهير الزمالك و الفهد الأسمر.

و اتجه شيكابالا سريعًا إلى طريق الاحتراف وكان أول عرض له من نادي جنت البلجيكي الذي سبق وأن ضم أحمد حسام "ميدو" لصفوفه، وذلك بعرض 150 ألف دولار رفضها مسئولو الزمالك لضعف المقابل المادي.

و ذهب شيكابالا و وهو لم يتجاوز العشرين من عمره عام 2005 بعد موسمين فقط مع الزمالك متجهاً لنادي باوك اليوناني، واطلقت عليه جماهير باوك كما وصفته الصحف اليونانية بـ"ريفالدو اليونان" نظرا لأنه يمتلك مهارات خاصة في قدمه اليسرى ونشرت المجلات الرياضية الكثير من التقارير عنه مما زاد من شعبيته في اليونان.