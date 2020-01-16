شكرا لقرائتكم أبو جبل: رفضت خروجى أمام الجونة رغم الإصابة لمصلحة الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال أبو جبل في تصريح خاص لـ "الخليج 365" : كارتيرون المدير الفني للفريق طلب مني التبديل بعد تعرضي للإصابة ولكني رفضت وطلبت منه استكمال المباراة حتي لا يخسر الفريق تبديل في مباراة هامة امام منافس قوي مثل الجونة، مضيفا : مع الوقت تعرض عبد الله جمعة للإصابة واضطر الجهاز الفني لاستبداله وهو ما أكد أن قراري كان الأفضل وفي مصلحة الفريق.

يخضع محمد أبو جبل حارس الزمالك، لكشف طبى غداً الجمعة، على هامش مران الفريق الأبيض، لإعداده للمواجهة المقبلة أمام المصرى، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، يوم الاثنين المقبل، بعدما تعرض الحارس لإصابة فى لقاء الجونة، الذى أقيم بالأمس وانتهى بفوز الأبيض بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى.

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وتألق محمد أبو جبل فى حراسة مرمى الزمالك أمام الجونة حيث حافظ على نظافة شباكه بعدما تصدى لأكثر من فرصة خطيرة خلال سير اللقاء وتعرض لإصابة قوية فى الكتف بسبب تدخل مع أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الساحلى، إلا إنه أكد للجهاز الطبى قدرته على استكمال اللقاء وهو ما حدث إلا إن الجهاز الطبى سيعمل على فصحه طبيًا للاطمئنان على كتفه قبل مواجهة المصرى.

ورفع الزمالك رصيده بعد الفوز على الجونة إلى 24 نقطة يحتل بها المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 12 مباراة حتى الآن، حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، بينما توقف رصيد الجونة عند 12 نقطة ليحتل المركز الثانى عشر بجدول الترتيب، بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلها وخسر 7 لقاءات وسجل 9 أهداف واستقبل 19 هدفًا.