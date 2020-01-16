شكرا لقرائتكم فايلر يكلف مدرب الأحمال بوضع برنامج خاص لتأهيل السنغالي آليو بادجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلّف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مواطنه ميشيل بنكيل مدرب الأحمال البدنية بالفريق بوضع برنامج خاص لتأهيل السنغالي آليو بادجي مهاجم الفريق الجديد خلال اليومين المقبلين ليكون جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية ومن بعدها المباريات الرسمية حيث يحتاج الفريق لجهود اللعب السنغالي لقيادة الهجوم.

وأعلن الاهلي ضم السنغالي أليو بادجي، مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ من الشهر الجاري، ويصل اللاعب بصحبة أمير توفيق إلى القاهرة مساء اليوم؛ لإجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة غدًا، ثم ينضم إلى تدريبات الفريق استعدادًا للمشاركة في المباريات المقبلة وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وسيتحدد موقف اللاعب من التدريبات الجماعية وفقاً للحالة الفنية والبدنية له حيث يرغب المدير الفني ضم اللاعب الجديد لقائمة المارد الأحمر في مباراة المقاولون المقرر لها الأحد المقبل في الدوري الممتاز لكن هذا سيتحدد في ضوء حالته البدنية والفنية.

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ومن المقرر ان يصل اليو بادجى مهاجم رابيد فيينا النمساوى القاهرة مساء اليوم بعدما تعاقد معه الاهلي أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري، ويقوم مسئولو الاهلي بقيد الصفقة السنغالية الجديدة خلال الساعات المقبلة محلياً وأفريقياً.

ونجح الاهلي في ضم بادجي عقب المفاوضات المكثفة التى أجراها أمير توفيق مدير التعاقدات بالاهلي مع إدارة رابيد فينا ومع اللاعب نفسه خلال الأيام الماضية وأسفرت عن إتمام الصفقة حيث أنهي توفيق إجراءات التعاقد مع اللاعب لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم وسيتم الأعلان عن جميع التفاصيل في غضون الساعات القليلة المقبلة، ليصبح بادجي ثانى الصفقات الحمراء بعد إتمام صفقة محمود عبد المنعم كهربا خلال الميركاتو الشتوى الجارى.

ويبلغ بادجي من العمر 22 عامًا ومن المقرر أن يصل اللاعب السنغالي للقاهرة مساء اليوم،الخميس، ثم يعلن الاهلي تفاصيل الصفقة التى سافر أمير توفيق مدير التعاقدات بالاهلي من أجلها إلى النمسا خلال اليومين الماضين قبل أن ينجح في حسم الأمر بشكل نهائي .

وعلم "اليوم السابع" أن رينيه فايلر ينوي ضم بادجي لقائمة الاهلي في مباراة المقاولون من أجل التأقلم مع أجواء الفريق والمعسكرات وليكون جاهزاً للتحدي الكبير في مباراة النجم الساحلي يوم 26 يناير الجاري بإستاد السلام في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التى يخوضها الأهلي بدافع الفوز فقط من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لدجور الثمانية بدوري الأبطال ، لكن ضم اللاعب لقائمة مباراة المقاولون سيتحدد بشكل نهائي غداً.