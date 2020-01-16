شكرا لقرائتكم بيراميدز يتقدم على الاتحاد السكندري بـ"هدف عكسي" في الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتقدم بيراميدز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما اليوم الخميس في ختام منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري، بعدما حولها عماد السيد بالخطأ في مرماه.

سجل بيراميدز هدف التقدم في مرمى الاتحاد السكندري في الدقيقة 13 من عمر المباراة، حيث شهدت الكرة التي وصلت ركنية من عبد الله السعيد وحولها عماد السيد في مرماه اعتراضات من لاعبي زعيم الثغر بسبب تداخل الغاني جون أنطوي مهاجم بيراميدز مع حارس الاتحاد.

أضاع لاعبو الاتحاد السكندري فرصة التعادل وهجمة مزدوجة في الدقيقة 20 من مباراتهم ضد بيراميز، من ركلة حرة مباشرة لعبها سيد سالم وتابعها محمود رزق ولكنها لم تدخل المرمى

جاء تشكيل فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش

حراسة المرمى: المهدي سيلمان.

خط الدفاع: ولفريد كانون - محمد حمدي - علي جبر - أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: إسلام عيسى - عمر جابر - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق.

خط الهجوم: جون أنطوي.

Advertisements

ويتواجد على مقاعد البدلاء لبيراميدز:

أحمد دعدور - رجب بكار - محمود حمادة - محمد فاروق - إبراهيم عادل - إبراهيم حسن - دودو الجباس

بينما جاء تشكيل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف كالتالى :

حراسة المرمى : عماد السيد

خط الدفاع : السيد سالم ، محمد أنور ، محمود رزق ، مروان عطية

خط الوسط : محمود شعبان ، أحمد نبيل " مانجا " ، نور السيد

خط الهجوم : اكوى ، خالد قمر ، رزاق سيسيه