شكرا لقرائتكم جمال محمد على يؤازر منتخب الكرة النسائية قبل تصفيات كأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة، على حضور مران منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة قبل مباراة الغد أمام المغرب فى تصفيات كأس العالم، لمساندة الفريق قبل المباراة المرتقبة كما حضرت أيضا سحر عبد الحق عضو اللجنة والمشرف على المنتخب، وشهد المران حضور خالد جلال المدير الفنى السابق لنادى الزمالك والجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001.

وتحدث جمال محمد على مع الجهاز الفنى لمنتخب الكرة النسائية بقيادة حسين عبد اللطيف ولاعبات الفريق، قائلا:" كل الدعم لكم قبل مباراة الغد، وعليكم أن تتحلين بالعزيمة والإصرار والإنتماء للوطن لتشريف الكرة المصرية واسعاد الجماهير، وأن مجلس إدارة اتحاد الكرة يساند الجهاز الفنى واللاعبات أيا كانت النتيجة، وأنه لابد من نكون على درجة كبيرة من الثقة بالنفس والقدرة على الفوز".

ويخوض منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف، فى الثانية والنصف عصر غدا الجمعة، مباراة الذهاب بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم للسيدات أمام نظيره المغربى، باستاد بتروسبورت، وتقام المباراة بحضور ألف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية.

Advertisements

ويغيب عن منتخب مصر فى المباراة اللاعبتان نادية رمضان وليلى زاهر بسبب قرار الفيفا بمنع مواليد 2006 من المشاركة فى التصفيات، وأكدت الدكتورة سحر عبد الحق المشرف على الكرة النسائية أنها قامت بعمل جميع المحاولات لحل الأزمة إلا أن الاتحاد الدولي أصر علي عدم مشاركة اللاعبات مواليد 2006 وقام حسين عبد اللطيف بإبلاغ اللاعبتين نادية وليلي وظهرت علامات التأثر الشديد ووصلت لحد البكاء حيث كانتا يرغبن في المشاركة مع المنتخب في مباراة المغرب بعد فترة من الاستعداد والتركيز من أجل تحقيق حلم تمثيل منتخب مصر بشكل رسمي في تصفيات كاس العالم.

من ناحية أخري، أرسل اتحاد الكرة المغربي فاكسا رسميا للاتحاد المصري بتحديد يوم الأحد 2 فبراير موعدا لمباراة العودة في المغرب بين منتخب مصر للكرة النسائية ونظيره المغربي بالعاصمة كازابلانكا.. وتضم بعثة المنتخب المغربي بقيادة لمياء بومهدي المدير الفني قائمة تضم اللاعبات شروق وهبي وأميمه طيار وفادوي سالبي وسماح كرواش ونورا موادني وناسيمه جواد وزينب رضواني وأميمه العمراني صوفيا بوفاطيني وجيهان بارشي وفاطيما عاكف وصفاء بانوك وضحي احمامو ووسيلة ملاك وفاطيما غربي ومينا البطاش وزينب عاصم ونهيله بوالتيني وداليله الفوازى.