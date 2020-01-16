شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري ضد بيراميدز .. أنطوي يقود هجوم الأزرق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حراسة المرمى: المهدي سيلمان. خط الدفاع: ولفريد كانون - محمد حمدي - علي جبر - أحمد أيمن منصور. خط الوسط: إسلام عيسى - عمر جابر - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق. خط الهجوم: جون أنطوي. ويتواجد على مقاعد البدلاء لبيراميدز: Advertisements أحمد دعدور - رجب بكار - محمود حمادة - محمد فاروق - إبراهيم عادل - إبراهيم حسن - دودو الجباس بينما جاء تشكيل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف كالتالى : حراسة المرمى : عماد السيد خط الدفاع : السيد سالم ، محمد أنور ، محمود رزق ، مروان عطية خط الوسط : محمود شعبان ، أحمد نبيل " مانجا " ، نور السيد خط الهجوم : اكوى ، خالد قمر ، رزاق سيسية

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