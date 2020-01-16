شكرا لقرائتكم كأس الملك: النصر ضيفاً ثقيلاً على العدالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى النصر لحجز مقعده في الدور نصف النهائي حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على العدالة، في المواجهة التي يحتضنها استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في الدور ربع النهائي لكأس الملك، يوم الجمعة.

ويتطلع النصر لمواصلة أدائه المميز في البطولة الغائبة عن خزانة الفريق منذ 30 عاماً، حيث كان آخر لقب حققه عام 90 حينما هزم التعاون بثنائية نظيفة في النهائي.

وتنفس البرتغالي روي فيتوريا الصعداء بعد اكتمال صفوف فريقه بعودة الحارس الأسترالي، براند جونز، والمدافع البرازيلي مايكون اللذين غابا عن لقاء الاتحاد في الدوري بسبب الإيقاف.

وتوقفت انتصارات النصر حينما تعادل أمام ضيفه اتحاد جدة 1-1 يوم الجمعة الماضي، ليفقد صدارته لصالح غريمه التقليدي الهلال بفارق الأهداف مع تبقي مواجهة مؤجلة للأخير.

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ووصل النصر إلى هذا الدور عقب أن اكتسح مضيفه عفيف 5-1 في دور 64، وفاز على ضيفه البكيرية 4-1 في دور 32، وتخطى مضيفه ضمك بفوزه 4-2 في الدور ثمن النهائي.

وفي المقابل يدخل العدالة المواجهة وهو مثقلٌ بالجراح عقب المستويات السيئة التي قدمها في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يعرف العدالة طعم الانتصارات في آخر 10 مراحل من دوري كأس محمد بن سلمان وهو ما جعله يبقى في المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة عن ضمك متذيل الترتيب.

ووصل العدالة إلى هذا الدور عقب فوزه الصعب على ضيفه الجبيل 2-1 في دور 64، واكتسح جاره الروضة 8-صفر في دور 32، وفاز على ضيفه الشعلة 2-صفر في الدور ثمن النهائي.