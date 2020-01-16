منتخب غانا يتعاقد مع مدرب جديد

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم، مساء الأربعاء، تعيين تشارلز كوبلا أكونور كمدير فني للمنتخب الغاني الأول، خلفاً لكواسي أبياه. وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الغاني أن التشكيل النهائي للجهاز الفني سيتضمن ديفيد دونكان كمساعد مدرب. ولعب أكونور "45 عاما" لفرق فورتونا كولون وفولفسبورغ في ألمانيا، كما كان قائدا للمنتخب الغاني. ويتصدر منتخب غانا، جدول ترتيب المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم إفريقيا 2021، التي تقام في الكاميرون، برصيد 6 نقاط.

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