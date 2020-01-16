أرقام ومهارات وأهداف مهاجم الأهلي الجديد بادجي

كتب: ضياء السقا

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي عن تعاقد النادي مع السنغالي أليو بادجي، مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي، لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ من الشهر الجاري.

ويصل اللاعب بصحبة أمير توفيق إلى القاهرة مساء اليوم؛ لإجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة غدًا، ثم ينضم إلى تدريبات الفريق استعدادًا للمشاركة في المباريات المقبلة وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وينضم اللاعب السنغالي إلى القلعة الحمراء مقابل مليون و500 ألف دولار، أى ما يقرب من 22 مليون جنيه

وتأتى صفقة الأهلى مع المهاجم السنغالى بعدما أبدى السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، قناعته التامة بقدرات المهاجم السنغالى، وأكد فايلر أن اللاعب سيكون مُفيد تماماً للقلعة الحمراء بفضل القدرات الفنية العالية للمهاجم السنغالى، ويرى فايلر خلال حديثه مع مسئولى الأهلى عن المهاجم السنغالى أن لاعب رابيد فيينا النمساوى لديه أكثر من ميزة جعلته يوافق على التعاقد معه، وفى مقدمتها صغر سنه فهو يبلغ 22 عاماً ما يعنى إمكانية استجابته لتعليمات الجهاز الفنى بشكل سريع وتطوير أداؤه بشكل مُستمر بجانب استفادة الفريق منه سنوات طويلة، فضلاً عن مهاراته الفنية والسرعة الواضحة التى يتمّيز بها،

ويلعب بادجي في رابيد فيينا منذ فبراير 2019، وسجل معه 9 أهداف وصنع 3 خلال 34 مباراة.

وبدأ اللاعب مشواره الاحترافي عام 2015 مع نادى كاسا سبور السينغالي، ثم انضم لنادى يورغو ردينس السويدي عام 2017، قبل أن يرحل عام 2019 وينضم لصفوف رابيد فيينا النمساوي.

أرقام بادجي:

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مواليد : 10 أكتوبر 1997 (22 سنة)

الجنسية : سنغالي

لعب هذا الموسم : 16 مباراة

سجل : 3 أهداف

صنع : هدفا

الأندية السابقة : كاسا سبورت السنغالي - جورجاردن السويدي

لعب مع كل الأندية : 104 مباراة

سجل مع كل الأندية : 36 هدفا – وصنع : 10 أهدافا

حصل على كأس السويد مع ناديه جورجاردن السويدي

لم يسبق له تمثيل منتخب السنغال الأول ولكنه لعب مع منتخب السنغال تحت 20 سنة

بطولة إفريقيا تحت 20 سنة : لعب 5 مباريات سجل هدفا

بطولة العالم تحت 20 سنة : لعب 4 مباريات لم يُسجل أهدافا

شاهد مهارات وأهداف اللاعب