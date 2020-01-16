شكرا لقرائتكم خبر عن البدري وجهازه الفني يتابعون مباراة الاتحاد وبيراميدز في الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز في الدوري الممتاز على استاد المكس بالإسكندرية في الدوري الممتاز ، حيث يتواجد مع المدير الفني جهازه المعاون طارق مصطفي وسيد معوض، وأيمن طاهر، وأنيس الشعلالي.

ويأتي حضور الجهاز الفني للمباراة في إطار الجولات المتواصلة في مختلف الملاعب لمتابعة اللاعبين عن قرب، قبل تجمع مارس.

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يواجه نظيره الاتحاد السكندري التى انطلقت فى السابعة والنصف على استاد المكس بالإسكندرية في الدوري الممتاز ، وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سيلمان.

خط الدفاع: ولفريد كانون - محمد حمدي - علي جبر - أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: إسلام عيسى - عمر جابر - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق.

خط الهجوم: جون أنطوي.

Advertisements

ويتواجد على مقاعد البدلاء لبيراميدز:

أحمد دعدور - رجب بكار - محمود حمادة - محمد فاروق - إبراهيم عادل - إبراهيم حسن - دودو الجباس

بينما جاء تشكيل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف كالتالى :

حراسة المرمى : عماد السيد

خط الدفاع : السيد سالم ، محمد أنور ، محمود رزق ، مروان عطية

خط الوسط : محمود شعبان ، أحمد نبيل " مانجا " ، نور السيد

خط الهجوم : اكوى ، خالد قمر ، رزاق سيسيه .