شكرا لقرائتكم خبر عن الجنايني : استبعاد الإعلاميين من انتخابات الجبلاية غير صحيح ..لا أستطيع إبعاد فصيل مهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة أن استبعاد الإعلاميين من انتخابات اتحاد الكرة المقبلة أمر غير صحيح على الإطلاق ومستبعد من لائحة النظام الأساسي التي يتم تجهيزها حالياً .

تابع الجنايني فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " إستبعاد الإعلاميين من انتخابات اتحاد الكرة أمر مستبعد نهائياً ، لا يوجد سبب يمنعنا من إستبعاد فصيل هام مثل الإعلاميين من الانتخابات و أي فصيل آخر ، كل من ينطبق عليه الشروط سيترشح للانتخابات و الأفضل من يفوز عن طريق الجمعية العمومية.

أضاف رئيس اتحاد الكرة ، نجهز للائحة النظام الأساسي خلال الأيام المقبلة لعرضها على الجميعة العمومية و على الاتحاد الدولى لكرة القدم – فيفا- ، مؤكداً أن اللجنة الخماسية تضع فى الحسبان وضع لائحة بعيدة عن المجاملات أو أي أعتبارات و تعمل لصالح الكرة و الرياضة المصرية ، وهذا هو هدفنا منذ تولي المسئولية.

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عمرو الجنايني : سعداء بلعب السوبر المصري فى الإمارات

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه لا توجد مفاوضات مع الإمارات لاستضافة السوبر المصرى قائلا "مفيش أخ بيفاوض أخوه" سعداء باللعب السوبر للمرة الرابعة فى الإمارات.

وأضاف الجنايني توصلنا لاتفاق لإقامة مباراة السوبر فى الإمارات "اعتدنا من الإماراتيين فى كل مرة يستضيفوا السوبر بيبقوا زى رفع الأثقال كل مرة بيزودوا الوزن"، مضيفا إن شاء الله تخرج الاحتفالية بشكل يليق بسمعة الكرة المصرية بالتعاون مع شركة بريزنتيش الراعي الرسمي للبطولة .

حضر خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي ممثلا عن القلعة الحمراء في مؤتمر السوبر المقرر انعقاده ظهر اليوم بينما حضر احمد مرتضي منصور ممثلا عن الزمالك.