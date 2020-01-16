أرقام.. لقاء المصرى وأسوان يُسجل رقمًا بـ"واسطة" الحكم المُتخصص

وقبل لقاء المصرى وأسوان، أقيمت 7 مباريات من منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، واحتسب خلالهم 3 ركلات جزاء أهدرت منها ركلتان فيما احتسب فى لقاء المصرى وأسوان فقط 4 ركلات جزاء سجلت منهم 3 ركلات وأهدرت ركلة وحيدة.

ودخلت مباراة المصرى وأسوان موسوعة الأرقام القياسية ضمن المباريات الأكثر احتسابًا لركلات الجزاء بالدوري المصري بعد احتساب 4 ركلات ترجيحية ولكن يبقى الرقم القياسي في احتساب ركلات الجزاء في مباراة واحدة، خاص بلقاء الزمالك والقناة، وكان ذلك في الأول من ديسمبر عام 1999، حيث سجل الحكم الدولي السابق جمال الغندور، أسمه في سجل الأرقام القياسية، بعدما احتسب 5 ركلات جزاء في مباراة واحدة كانت بين الزمالك والقناة، وهو رقم قياسي لأكبر عدد من الركلات التي يحتسبها أي حكم في مباراة واحدة في الدوري المصري منذ بدايته عام 1948، ونال الزمالك النصيب الأكبر منها منها، واحتسبت له أربع ركلات، أخفق فى واحدة منها عن طريق هيثم فاروق وسجل ثلاثة.

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المفارقة جاءت أيضاً إن أحمد العدوى حكم لقاء المصرى أسوان أصبح متخصصا فى عدد ركلات الجزاء التى يحتسبها بعدما دخل موسوعة أكثر الحكام احتسابا لركلات الجزاء فى الدورى فى مباراة واحدة حيث سبق له واحتسب فى عام 2018، 3 ركلات جزاء فى مباراة سموحة وإنبي، التي جمعت الفريقين، على استاد الأسكندرية، ضمن الأسبوع الثامن عشر للدوري وقتها، وتم تسجيلهم الثلاث ركلات فى ذلك التوقيت لصالح سموحة حيث سجل السيد فريد ضربتي جزاء، وتكفل محمد حمدي زكي بتسجيل الضربة الثالثة.