أرقام.. لقاء المصرى وأسوان يُسجل رقمًا بـ"واسطة" الحكم المُتخصص

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وقبل لقاء المصرى وأسوان، أقيمت 7 مباريات من منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، واحتسب خلالهم 3 ركلات جزاء أهدرت منها ركلتان فيما احتسب فى لقاء المصرى وأسوان فقط 4 ركلات جزاء سجلت منهم 3 ركلات وأهدرت ركلة وحيدة.
إحصائيات مباراة المصرى وأسوان بتخصص "العدوى"
ودخلت مباراة المصرى وأسوان موسوعة الأرقام القياسية ضمن المباريات الأكثر احتسابًا لركلات الجزاء بالدوري المصري بعد احتساب 4 ركلات ترجيحية ولكن يبقى الرقم القياسي في احتساب ركلات الجزاء في مباراة واحدة، خاص بلقاء الزمالك والقناة، وكان ذلك في الأول من ديسمبر عام 1999، حيث سجل الحكم الدولي السابق جمال الغندور، أسمه في سجل الأرقام القياسية، بعدما احتسب 5 ركلات جزاء في مباراة واحدة كانت بين الزمالك والقناة، وهو رقم قياسي لأكبر عدد من الركلات التي يحتسبها أي حكم في مباراة واحدة في الدوري المصري منذ بدايته عام 1948، ونال الزمالك النصيب الأكبر منها منها، واحتسبت له أربع ركلات، أخفق فى واحدة منها عن طريق هيثم فاروق وسجل ثلاثة.
المفارقة جاءت أيضاً إن أحمد العدوى حكم لقاء المصرى أسوان أصبح متخصصا فى عدد ركلات الجزاء التى يحتسبها بعدما دخل موسوعة أكثر الحكام احتسابا لركلات الجزاء فى الدورى فى مباراة واحدة حيث سبق له واحتسب فى عام 2018، 3 ركلات جزاء فى مباراة سموحة وإنبي، التي جمعت الفريقين، على استاد الأسكندرية، ضمن الأسبوع الثامن عشر للدوري وقتها، وتم تسجيلهم الثلاث ركلات فى ذلك التوقيت لصالح سموحة حيث سجل السيد فريد ضربتي جزاء، وتكفل محمد حمدي زكي بتسجيل الضربة الثالثة.
أحداث مباراة المصرى وأسوان
وشهد الشوط الأول من مباراة المصرى وأسوان، التى أقيمت اليوم، أفضلية نسبية واضحة من لاعبي أسوان في أولى دقائق المباراة أمام إرتباك في أداء لاعبي المصري، وأهدر سعيد سيمبوري لاعب المصري البورسعيدي ركلة جزاء في الدقيقة 26 أمام أسوان فيما شهد الشوط الثاني ، محاولات من لاعبي الفريقين لفرض السيطرة على الكرة في مناطق وسط الملعب، واحتسب حكم المباراة احتسب ركلة جزاء لصالح أسوان نتيجة لمسة يد على مدافع المصري داخل منطقة الجزاء وينجح محمد جابر يسجل الهدف الثاني، ليعود مرة أخري ويحتسب حكم المباراة ركلة جزاء جديدة لصالح المصري بعد عرقلة لمهاجم الفريق داخل منطقة الجزاء مع بطاقة صفراء من نصيب مصطفي دويدار، ليتعادل عمرو موسي للفريق البورسعيدي.
وبهذه النتيجة ، يستمر المصرى البورسعيدى الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى أربعة وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما أستمر أسوان في المركز الأخير برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراة وتعادل فى 6 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 22 هدف.
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