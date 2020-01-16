شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يتعادل مع أسوان 2-2 في مباراة "الأربع ركلات الجزاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق المصري البورسعيدي ، مع نظيره أسوان بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما علي استاد الجيش بالسويس ، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

أحرز هدف الأول لأسوان فادي فريد في الدقيقة 12 ، وتعادل عمرو موسي قائد فريق المصري البورسعيدي في الدقيقة 45 من ركلة جزاء ، ويعود أسوان للتقدم عن طريق محمد جابر في الدقيقة 59 من ركلة جزاء ، ليتعادل عمرو موسي مرة أخري من ركلة جزاء في الدقيقة 65 .

وشهدت المباراة احتساب أحمد العدوي جكم المباراة ، 4 ركلات جزاء ، بواقع 3 ركلات للمصري وركلة واحدة لأسوان .

وشهد الشوط الأول، أفضلية نسبية واضحة من لاعبي أسوان في أولى دقائق المباراة أمام إرتباك في أداء لاعبي المصري، وأهدر سعيد سيمبوري لاعب المصري البورسعيدي ركلة جزاء في الدقيقة 26 أمام أسوان. فيما شهد الشوط الثاني ، محاولات من لاعبي الفريقين لفرض السيطرة على الكرة في مناطق وسط الملعب، واحتسب حكم المباراة احتسب ركلة جزاء لصالح أسوان نتيجة لمسة يد على مدافع المصري داخل منطقة الجزاء وينجح محمد جابر يسجل الهدف الثاني، ليعود مرة أخري ويحتسب حكم المباراة ركلة جزاء جديدة لصالح المصري بعد عرقلة لمهاجم الفريق داخل منطقة الجزاء مع بطاقة صفراء من نصيب مصطفي دويدار، ليتعادل عمرو موسي للفريق البورسعيدي. Advertisements وبهذه النتيجة ، يستمر المصرى البورسعيدى الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى أربعة وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما أستمر أسوان في المركز الأخير برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراة وتعادل فى 6 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 22 هدف.

وجاء تشكيل المصري كالتالي: حارس: أحمد عبد الفتاح، في الدفاع: بهاء مجدي – سعيدو سيمبوريه – أحمد حامد "شوشة" – كريم العراقي، في الوسط: عمرو موسى – فريد شوقي، أمامهم: شيخ موكورو – إسلام عطية – مفتاح طقطق، في الهجوم: أوستن أموتو..

فيما جاء تشكيل أسوان كالتالى: مسعد عوض، عبد الله السنجهاوي ، ابراهيم القاضي ، جابر ميدو ، الحسيني سمير ، مصطفي ديدوار ، احمد فتحي ، عبد العزيز امام ، احمد الصغيري ، محمد الصباحي ، فادي فريد.