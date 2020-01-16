شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مشرف يدرس الاستقالة من اللجنة الأولمبية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس علاء مشرف أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس اتحاد تنس الطاولة تقديم استقالته من عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، اعتراضا على تجاهل وزارة الشباب والرياضة لدعم اتحاد تنس الطاولة الذي يستعد للمشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

علم ”الخليج 365” أن السبب الرئيسى وراء اعتراض مشرف على سياسة التجاهل التي اتبعتها وزارة الرياضة لاتحاد تنس الطاولة خلال الفترة الحالية، وتجاهل جميع خطابات طلب الدعم التي أرسلها الاتحاد إلى وزارة الرياضة، واعتماد برامج إعداد أبطال مصر المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية ورفض التعاقد مع أحد المدربين الأجانب الذي طلبه الاتحاد لتأهيل اللاعبين وتجهيزهم.

وشهد اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأخير غضب أمين صندوق اللجنة الأولمبية والذي تقدم بإستقالته ورفض التراجع عنها اعتراضا على سياسة وزارة الرياضة تجاه اتحاد تنس الطاولة.

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وكان اتحاد تنس الطاولة شهد أزمة ، خلال الفترة الحالية بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بسبب تغيير نظام اختيارات اللاعبين المقرر مشاركتهم فى بطولة العالم التى تقام مارس المقبل ، بمخالفة اللائحة الخاصة بالاتحاد و المشاركة فى البطولات ، ومن المقرر أن يشارك منتخب الرجال و السيدات فى منافسات بطولة العالم ، التى تقام فى الترة من 22 الى 29 مارس المقبل ، وفقا للوائح يتم مشاركة أول 3 لاعبين فى التصنيف المحلى ، على أن يكون اللاعبان و اللاعبتان الاخريان من خلال الاختيار الفنى ، أو إقامة اختبارات و تصفيات .

وأكد مصدر مسئول فى اتحاد تنس الطاولة أن هذه النسخة قرر المجلس اختيار 3 لاعبين من بينهم من هم خارج التصنيف المحلى ، و استبعادهم من المشاركة فى التصفيات ، مع تغيير نظام اختيار قائمة المنتخب ، لمجاملة أحد اللاعبات ، دون النظر الى مستقبل اللاعبة المستبعدة ، وكذلك فى الأولاد تم اختيار لاعب خارج التصنيف المحلى على حساب أحد اللاعبين المتواجدين فى التصنيف ، وهو ما قد يضطر اللاعبون الى الابتعاد عن اللعبة ، فى ظل شعورهم بالظلم ، والتى كان أخرها اعتزال محمد البيلى للعب الدولى .

من جانبه أكد معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة ، أنه تم اختيار 3 لاعبين المؤهلين لأولمبياد طوكيو لتكون مشاركتهم فى بطولة العالم إعداد للبطولة الاهم ، على مستوى البنات و الأولاد ، فعلى سبيل المثال يوسف عبد العزيز لا يشارك فى بطولات كثيرة بمصر، أو خالد عصر ، الذى شارك فى بطولة واحدة محلية حقق خلالها المركز الأول ، وهو رقم 9 فى التصنيف المحلى ، والبطولة الثانية لم يشارك بها لان الأهلى كان يعاقبه فتعرض للايقاف، و إذا كان شارك فى البطولة كان سيقفز فى التصنيف المحلى .وفيما يخص اختيارات البنات فيسرا أشرف حلمى رقم 9 فى التصنيف المحلى ، ولكنها مؤهلة للأولمبياد ، و بالتالى تكون مشاركتها ببطولة العالم إعداد و تأهيل للبطولة الكبرى ، كما أن يسرا حلمى فى المركز الـ 83 عالميا ، و دينا مشرف رقم 32 ، و مشاركته فى البطولات العالمية يجعل مصر فى المجموعة الأولى من البطولة ، و بالتالى لا نكون مجاملين للاعبين ، بل نجامل مصلحة مصر لأنها الأهم بالنسبة لنا .