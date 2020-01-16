شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتعادل مع المصري 1-1 في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي الشوط الأول ، بين المصرى البورسعيدي وأسوان بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق فى المباراة التى تجمعهما على استاد الجيش بالسويس ، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدورى المصري.

أحرز هدف الأول لأسوان فادي فريد في الدقيقة 12 ، وتعادل عمرو موسي قائد فريق المصري البورسعيدي في الدقيقة 45 من ركلة جزاء .

وشهد الشوط الأول ، أفضلية نسبية واضحة من لاعبي أسوان في أولى دقائق المباراة أمام إرتباك في أداء لاعبي المصري، وأهدر سعيد سيمبوري لاعب المصري البورسعيدي ركلة جزاء في الدقيقة 26 أمام أسوان.

وجاء تشكيل المصرى كالتالي: حارس: أحمد عبد ألفتاح، فى الدفاع: بهاء مجدى – سعيدو سيمبوريه – أحمد حامد "شوشة" – كريم العراقي، فى الوسط: عمرو موسى – فريد شوقي، أمامهم: شيخ موكورو – إسلام عطية – مفتاح طقطق، فى الهجوم: أوستن أموتو..

وجاء تشكيل أسوان كالتإلى: مسعد عوض، عبد الله السنجهأوى ، ابراهيم القاضى ، جابر ميدو ، الحسينى سمير ، مصطفى ديدوار ، احمد فتحى ، عبد العزيز امام ، احمد الصغيرى ، محمد الصباحى ، فادى فريد.

ويحتل المصرى البورسعيدى الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى ثلاثة وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 9 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل أسوان المركز الأخير برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى مباراة وتعادل فى 5 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 20 هدف.

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كان مجلس إدارة المصرى قد أعلن تمسكه باستمرار ايهاب جلال رغم الخسارة التى تلقاها ألفريق البورسعيدى أمام بيراميدز فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية ، وتجمد رصيده عند 6 نقاط فى المركز الثانى للمجموعة.

وأصدر مجلس إدارة المصرى بيانا يؤكد تمسكه باستمرار ايهاب جلال ونفى ان يكون المدير ألفنى قد تقدم باستقالته ويهيب بجماهيره العظيمة عدم الالتفات إلى تلك الشائعات التى من شأنها إثارة البلبلة فى الأوساط الجماهيرية فى هذه ألفترة الحرجة التى تستلزم تكاتف جميع المنتمين للنادى المصرى خلف ناديهم كما هو العهد بهم دائمًا.

ويعانى أسوان فى مركز الهجوم بسبب تعرض الثنائى أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكرى لقطع فيالرباط الصليبى للركبة ليغيبا عن ألفريق حتى نهاية الموسم الجارى.

كما يعانى أبناء الجنوب من أزمة مادية بسبب نقص التدعيمات، حيث يحأول مسئولو أسوان ضم صفقات مجانية لعدم قدرتهم على دفع تكاليف عالية فى موسم الآنتقالات.

من جانبه اعتمد مجدى عبد العاطى المدير ألفنى لأسوان على ناشئى 99، حيث صعد مدرب أسوان 5 ناشئين للفريق الأول وهم، إبراهيم حازم وسعيد كانتى ويوسف العوامى وكريم الطيب وأحمد بلية.