شكرا لقرائتكم خبر عن تايم واون سبورت تنقل وتغطي حفل قرعة البطولة العربية للميني فوتبول السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للميني فوتبول في الاتفاق على نقل حفل قرعة البطولة المقرر له السبت المقبل بقصر محمد علي التاريخي بالمنيل عبر 6 قنوات فضائية في ظل الاهتمام الكبير بالحدث الرياضي الأول من نوعه في مصر.

ومن المقرر نقل وتغطية حفل قرعة البطولة العربية للميني فوتبول والإعلان عن الجهاز الفني لمنتخب مصر للعبة الميني فوتبول عبر قنوات أون سبورت وقناة تايم سبورت.

وتستضيف مصر البطولة العربية للمنتخبات في لعبة (الميني فوتبول)، حيث تجرى قرعة البطولة السبت المقبل للمرة الأولى، إذ تنطلق بمشاركة 8 منتخبات، في 28 من فبراير المقبل، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

Advertisements

ومن المنتظر أن يشهد حفل القرعة وفد الاتحاد العربي ورؤساء الاتحادات العربية الأعضاء في الاتحاد العربي وعدد من الوزراء والشخصيات العامة ورؤساء الأندية ونجوم الكرة.

كما سيعلن أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول عن أسماء الجهاز الفني لمنتخب مصر للميني فوتبول، بعد لقاءات عدة واجتماعات واتصالات من أجل تشكيل جهاز فني كبير قادر على حصد البطولات والالقاب

يذكر أن أحمد سمير يشغل منصب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للميني فوتبول ورئيس لجنة التطوير والاستراتيجيات، كما يشغل أيضا منصب نائب رئيس الاتحاد العربي للميني فوتبول المكلف بلجنة التطوير والاستراتيجيات ويعتبر مؤسس اللعبة في مصر وأحد القائمين عليها عربيا وإفريقيا.