شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أسوان يتقدم علي المصري بهدف ثاني من ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح محمد جابر لاعب أسوان في احراز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 59 أمام المصري البورسعيدي من ركلة الجزاء ،في المباراة التي تجمعهما علي استاد الجيش بالسويس ، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري، لتصبح النتيجة 2-1 لأسوان.

وجاء تشكيل المصري كالتالي: حارس: أحمد عبد الفتاح، في الدفاع: بهاء مجدي – سعيدو سيمبوريه – أحمد حامد "شوشة" – كريم العراقي، في الوسط: عمرو موسى – فريد شوقي، أمامهم: شيخ موكورو – إسلام عطية – مفتاح طقطق، في الهجوم: أوستن أموتو..

وجاء تشكيل أسوان كالتالى: مسعد عوض، عبد الله السنجهاوي ، ابراهيم القاضي ، جابر ميدو ، الحسيني سمير ، مصطفي ديدوار ، احمد فتحي ، عبد العزيز امام ، احمد الصغيري ، محمد الصباحي ، فادي فريد.

ويحتل المصرى البورسعيدى الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى ثلاثة وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 9 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل أسوان المركز الأخير برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى مباراة وتعادل فى 5 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 20 هدف.

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كان مجلس إدارة المصري قد أعلن تمسكه باستمرار ايهاب جلال رغم الخسارة التى تلقاها الفريق البورسعيدى أمام بيراميدز فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية ، وتجمد رصيده عند 6 نقاط فى المركز الثانى للمجموعة.

وأصدر مجلس إدارة المصري بيانا يؤكد تمسكه باستمرار ايهاب جلال ونفي ان يكون المدير الفنى قد تقدم باستقالته ويهيب بجماهيره العظيمة عدم الالتفات إلى تلك الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة في الأوساط الجماهيرية في هذه الفترة الحرجة التي تستلزم تكاتف جميع المنتمين للنادي المصري خلف ناديهم كما هو العهد بهم دائمًا.

ويعانى أسوان فى مركز الهجوم بسبب تعرض الثنائى أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكرى لقطع فيالرباط الصليبى للركبة ليغيبا عن الفريق حتى نهاية الموسم الجارى.

كما يعانى أبناء الجنوب من أزمة مادية بسبب نقص التدعيمات، حيث يحاول مسئولو أسوان ضم صفقات مجانية لعدم قدرتهم على دفع تكاليف عالية فى موسم الانتقالات.

من جانبه اعتمد مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان على ناشئى 99، حيث صعد مدرب أسوان 5 ناشئين للفريق الأول وهم، إبراهيم حازم وسعيد كانتى ويوسف العوامى وكريم الطيب وأحمد بلية.