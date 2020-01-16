صورة: وصول أليو بادجي لمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

وصل مساء اليوم الخميس اللاعب السنغالي أليو بادجي إلى مطار القاهرة رفقة أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي.

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، تعاقده رسميًا مع السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي ليكون الصفقة الثانية للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأفاد الموقع الرسمي للنادي الأهلي، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن اللاعب السنغالي انتقل إلى صفوف النادي الأحمر بعدما وقع رسميًا لمدة أربعة أعوام ونصف.

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ومن المقرر أن يخضع بادجي للكشوفات الطبية غدًا الجمعة، على أن ينضم للتدريبات في وقت لاحق من أجل المشاركة في المباريات المقبلة.

وحاولت إدارة التعاقدات في النادي الأهلي خلال الأيام الماضية تدعيم الجانب الهجومي وهو ما تحقق من خلال التعاقد مع بادجي البالغ من العمر 22 عامًا.