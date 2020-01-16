الجزيري لمصراوي: أتمنى التسجيل بمرمى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد الرحمن طارق:

قال التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب نادي المقاولون العرب، إنه يستعد بقوة لمباراتهم المقبلة أمام نظيرهم الأهلي.

ويستضيف المقاولون في الجولة المقبلة من بطولة الدوري نظيره الأهلي في السابعة والنصف من مساء يوم الأحد المقبل 19 يناير.

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وأشار الجزيري ـ في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس ـ إلى أن المباراة ستكون في غاية الصعوبة ولكنه يثق في قدراته مع زملائه بالفريق لتحقيق نتيجة إيجابية، منوهًا إلى أنه يتمنى التسجيل في شباك الأهلي واستمرار تقديم العروض الجيدة مع المقاولون العرب منذ بداية الموسم.

وأوض لاعب المقاولون أنه لا يفكر في العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية مؤكدًا على استمراره مع المقاولون وكامل تركيزه مع الفريق فقط.

وأتم أنه يسعى لاستمرار الفريق في هذه الحالة الفنية والمنافسة على المركز الثاني في الدوري حتى النهاية:"اجتهد في التدريبات وأفعل ما علي وعماد النحاس مدرب عظيم للغاية".