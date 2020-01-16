محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
خطف فريق المصري البورسعيدي تعادلًا صعبًا أمام نظيره أسوان بهدفين لكل منهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري.
أسوان تقدم سريعًا بعد 12 دقيقة من المباراة عن طريق لاعبه فادي فريد قبل أن يحصل المصري على ركلة جزاء في الدقيقة 22 ولكن أهدرها سعيدو سينبوري قبل أن يحصل الفريق البورسعيدي على ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 45 ليُسددها هذه المرة عمرو موسى بنجاح لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.
وفي الشوط الثاني عاد فريق أسوان للتقدم سريعًا في الدقيقة 59 عن طريق ركلة جزاء سددها لاعبه محمد جابر بنجاح قبل أن يتعادل عمرو موسى مرة أخرى للمصري البورسعيدي من ركلة جزاء سددها بنجاح أيضًا في الدقيقة 65.
وبهذا التعادل رفع المصري رصيده إلى النقطة 16 ولكن دون أن يتحرك في جدول ترتيب الدوري فلازال بالمركز الـ 11، بينما رفع أسوان رصيده للنقطة 9 ولم يتحرك أيضًا من مؤخرة الجدول.
كانت هذه تفاصيل خبر المصري يتعادل أمام أسوان بعد مباراة مليئة بركلات الجزاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.