المصري يتعادل أمام أسوان بعد مباراة مليئة بركلات الجزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خطف فريق المصري البورسعيدي تعادلًا صعبًا أمام نظيره أسوان بهدفين لكل منهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري.

أسوان تقدم سريعًا بعد 12 دقيقة من المباراة عن طريق لاعبه فادي فريد قبل أن يحصل المصري على ركلة جزاء في الدقيقة 22 ولكن أهدرها سعيدو سينبوري قبل أن يحصل الفريق البورسعيدي على ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 45 ليُسددها هذه المرة عمرو موسى بنجاح لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني عاد فريق أسوان للتقدم سريعًا في الدقيقة 59 عن طريق ركلة جزاء سددها لاعبه محمد جابر بنجاح قبل أن يتعادل عمرو موسى مرة أخرى للمصري البورسعيدي من ركلة جزاء سددها بنجاح أيضًا في الدقيقة 65.

وبهذا التعادل رفع المصري رصيده إلى النقطة 16 ولكن دون أن يتحرك في جدول ترتيب الدوري فلازال بالمركز الـ 11، بينما رفع أسوان رصيده للنقطة 9 ولم يتحرك أيضًا من مؤخرة الجدول.