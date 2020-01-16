مكتشف بادجي يوضح لمصراوي.. لماذا فضّل اللعب للأهلي على أوروبا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح سيدو ساني رئيس نادي كازا سبورتس السنغالي، الذي اكتشف أليو بادجي مهاجم الأهلي الجديد، بأن اللاعب السنغالي بدأ مسيرته كلاعب هاو، موضحًا أنه فضّل بطل الدوري المصري بسبب المقابل المادي.

وقال مكتشف بادجي في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الخميس: "هو لاعب موهوب للغاية، ولعب لمنتخب الشباب السنغالي، والمنتخب الأولمبي، ولدينا اهتمام بانتقاله إلى الأهلي لأننا النادي الذي تولى تدريبه في المراحل السنية الأولى ولنا الحق في المطالبة بحق رعايته من رابيد فيينا."

وتحدث عن بداية مسيرة اللاعب في السنغال، واكتشافه قائلًا: "بادجي بدأ مسيرته في كازا كلاعب هاو، وتدرب في صفوف الفريق، حتى فاز بكأس السنغال (جونيور) مرتين، ولعب نهائي كأس السنغال مرة."

ثم أبدى رأيه في سلوكه الشخصي، في ظل الأزمة التي حدثت مع جماهير رابيد فيينا بعدما إرتدى قميص فريق ريد بول سالزبورج المنافس التقليدي لفريقه: "ما حدث له مع جماهير رابيد فيينا خطأ شباب، ولكنه لاعب منضبط ومحترم لأقصى درجة ولا يتعمد ارتكاب أي خطأ."

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كما شرح السبب وراء تفضيل الانتقال للأهلي على الاستمرار في أوروبا، قائلًا: "الراتب الذي سيحصل عليه من الأهلي أفضل من راتبه في رابيد فيينا، كما أنه سيستعيد مستواه سريعًا مع الفريق المصري."

وتابع: "الأهلي فريق بالنسبة لنا وللكثيرين لا يقل عن أندية أوروبا، وأنا على ثقة كبيرة من أنه سوف ينجح ويحقق المزيد في الفترة المقبلة."

وأضاف: "بعد بدايته في كازا سبورتس ذهب إلى جورجاردن السويدي حيث تمكن من الظهور بشكل رائع لمدة موسمين، وأنا على ثقة من أنه سوف ينجح سريعًا في مصر."

وقلل سيدو ساني من إمكانية مواجهة صعوبات بشأن اللغة والتواصل مع الزملاء، قائلًا: "لن يكون هناك مشكلة، نعم لغته الأصلية فرنسية، لكنه يجيد التعامل بالانجليزية أيضًا."