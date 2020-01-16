المقاولون العرب يحتفل بـ عماد النحاس

احتفل الفريق الاول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس ادارة النادي، والمشرف العام علي الكرة، باختيار عماد النحاس كأفضل مدير فني بالدوري 2019.
ونظم المقاولون احتفالية مصغرة اليوم في غرفة خلع الملابس، علي هامش المران الجماعي استعدادا لمواجهة الاهلي في الدوري الاحد المقبل.
وتلقى نادي المقاولون العرب خطابا رسميا من المؤسسة متضمنا النتيجة وإقامة حفل تكريم غداً الجمعة في أحد فنادق القاهرة. ومن جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بالنادي أن النحاس يستحق التكريم في جميع الاستفاءات بفضل الأداء والنتائج التي يقدمها الفريق تحت قيادته مبديا سعادته بالاختيار .
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