المقاولون العرب يحتفل بـ عماد النحاس

احتفل الفريق الاول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس ادارة النادي، والمشرف العام علي الكرة، باختيار عماد النحاس كأفضل مدير فني بالدوري 2019.

ونظم المقاولون احتفالية مصغرة اليوم في غرفة خلع الملابس، علي هامش المران الجماعي استعدادا لمواجهة الاهلي في الدوري الاحد المقبل.

وأعلنت مؤسسة زايد للابداع والتنمية اختيار عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب أفضل مدير فني في الدوري المصري لعام ٢٠١٩ بناء على معايير معينة من ضمنها استفتاء جماهيري شارك فيه ٦٤٣ ألف مشترك ولجنة خبراء مكونة من ٢٠ خبيرا رياضيا بالاضافة الى استطلاع عينة عشوائية من الجماهير في الشارع.

وتلقى نادي المقاولون العرب خطابا رسميا من المؤسسة متضمنا النتيجة وإقامة حفل تكريم غداً الجمعة في أحد فنادق القاهرة. ومن جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بالنادي أن النحاس يستحق التكريم في جميع الاستفاءات بفضل الأداء والنتائج التي يقدمها الفريق تحت قيادته مبديا سعادته بالاختيار .

