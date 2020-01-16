اسوان يفرط في الفوز على المصري ويستمر في ذيل الدوري

فرط فريق اسوان في التقدم على المصري مرتين واكتفى بالتعادل بهدفين لكل منهما بستاد الجيش الثالث بالسويس ضمن الجولة الثالثة عشر للدوري الممتاز. سجل هدفي اسوان فادي فريد ومحمد جابر من ركلة جزاء في الدقيقتين 12 و59 بينما سجل هدفي المصري عمرو موسى في الدقيقتين 45 و65 من" ضربتي جزاء " واهدرسادو سانيو للمصري ركلة جزاء في الدقيقة 26. ركلة جزاء في الدقيقتين 12 و59 بينما سجل هدفي المصري عمرو موسى في الدقيقتين 45 و65 من" ضربتي جزاء " واهدرسادو سانيو للمصري ركلة جزاء في الدقيقة 26. جاء اللقاء مثيرا من جانب الطرفين حيث لعب كل فريق رافعا شعار لابديل عن الفوز. بهذه النتيجة ارتفع رصيد المصري الى 16 نقطة في المركز الحادي عشر بينما ارتفع رصيد اسوان الى 9 نقاط في المركز الأخير .

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