أكد مؤمن صفا أمين رئيس بعثة المنتخب المصري الأول لكرة اليد المشارك ببطولة إفريقيا، أن مباراة الفراعنة أمام كينيا ستقام غدًا الجمعة في موعدها المحدد، نافيًا ما تردد عن انسحاب المنتخب الكيني من البطولة.
وكانت اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية، أقرت بانسحاب منتخب كينيا في مباراته اليومأمام الكونغو لعدم وصوله إلى تونس للمشاركة في البطولة.
وقال صفا في تصريحات صحفية إن مباراة الفراعنة أمام كينيا ستكون في موعدها ولم يصلنا إخطار بشأن إلغاء المباراة.
وأكد اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا أن بعثة منتخب كينياوصلت إلى تونس للمشاركة في البطولة ابتداءًا من منافسات الجولة الثانية بأمم إفريقيا.
ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وكينيا غدًا الجمعة في تمام الواحدة ظهرًا، وذلك في إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.
ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن الكونغو الذي يحل وصيفًا بعد اعتباره فائزًا بعد انسحاب كينيا الذي يتذيل المجموعة رفقة غينيا.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بعثة اليد ينفي شائعات انسحاب كينيا ويؤكد على موعد المباراة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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