منتخب الكرة النسائية يختتم استعداداته لمواجهة المغرب

اختتم منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة استعداداته لمواجهة منتخب المغرب غدا الجمعة علي استاد بتروسبورت في الثانية والنصف ظهرا في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم للشابات وسط أجواء مليئة بالثقة والحماس.

وشهد المران الأخير حضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية كما حرص الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد وربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب وخالد جلال لاعب الزمالك السابق وعادل محفوظ مدير منتخب الشباب والدكتور عبد اللطيف أمام رئيس لجنة الكرة النسائية بالاتحاد لمساندة وتحفيز اللاعبات قبل مباراة الغد .

وادي منتخبنا الوطني بقيادة حسين عبد اللطيف مرانه الأخير علي ملعب بتروسبورت .

وبدأ المران ببعض التدريبات البدنية الخفيفة تحت قيادة عصام عمر مخطط الاحمال ثم التركيز علي الجمل التكتيكية الخاصة بمباراة الغد، وفقرات خاصة للتدريب على الكرات الثابته. وادي المنتخب المغربي مرانه الأساسي علي ملعب بتروسبورت عقب انتهاء مران المنتخب المصري .

من ناحية أخري استقبلت الدكتورة سحر عبد الحق السيدة ميرفت حسين المكلفة بمراقبة المباراة من قبل الاتحاد الافريقي وحسام الجوهري مسئول العلاقات العامة من لجنة الحكام بالاتحاد المصري وقامت بتفقد غرف الملابس باستاد بتروسبورت وملعب المباراة بالإضافة إلي فحص جوزات السفر الخاصة بالمنتخبين.

ومن المقرر أن يدير اللقاء طاقم تحكيم جزائري بقيادة لمياء عثمان حكم ساحة وفريال اسمي مساعد أول وحنان الغالي مساعد ثاني ومحجوبة مصطفى حكم رابع. وحرص الدكتور جمال محمد علي علي القاء كلمة علي اللاعبات طالبهن خلالها ببذل أقصي جهد من أجل تحقيق الفوز مشددا علي أن اتحاد الكرة يدعم المنتخب بشكل قوي من أجل بناء جيل جديد للمنتخب الوطني الأول في المستقبل . كما أكد علي ضرورة التركيز علي العمل الجماعي كفريق واحد للظهور بشكل متماسك وقوي .

وقال ربيع ياسين أنه حرص علي التواجد في المران الأخير للفريق لمؤازرة اللاعبات وطالبهن بالتركيز جيدا في تعليمات الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف .

وقال خالد جلال انه علي ثقة كبيرة في الظهور بشكل جيد في مباراة الغد وتحقيق نتيجة في ظل الجهاز الفني المحترم بقيادة حسين عبد اللطيف ومصطفي منير وفايزة حيدر وباسم خيرت وايضا سحر عبد الحق التي تبذل أقصي جهد لديها لتوفير كافة مطالب المنتخب مشددا علي ان الكرة لا تعرف سوي الجهد والعرق في الملعب وشدد عادل محفوظ علي أهمية وقيمة اسم منتخب مصر وطالب اللاعبات بتقديم أداء ومستوي جيد علي قدر ومستوي المسئولية نائب رئيس الاتحاد وربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب وخالد جلال لاعب الزمالك السابق وعادل محفوظ مدير منتخب الشباب والدكتور عبد اللطيف أمام رئيس لجنة الكرة النسائية بالاتحاد لمساندة وتحفيز اللاعبات قبل مباراة الغد .وادي منتخبنا الوطني بقيادة حسين عبد اللطيف مرانه الأخير علي ملعب بتروسبورت .وبدأ المران ببعض التدريبات البدنية الخفيفة تحت قيادة عصام عمر مخطط الاحمال ثم التركيز علي الجمل التكتيكية الخاصة بمباراة الغد، وفقرات خاصة للتدريب على الكرات الثابته. وادي المنتخب المغربي مرانه الأساسي علي ملعب بتروسبورت عقب انتهاء مران المنتخب المصري .من ناحية أخري استقبلت الدكتورة سحر عبد الحق السيدة ميرفت حسين المكلفة بمراقبة المباراة من قبل الاتحاد الافريقي وحسام الجوهري مسئول العلاقات العامة من لجنة الحكام بالاتحاد المصري وقامت بتفقد غرف الملابس باستاد بتروسبورت وملعب المباراة بالإضافة إلي فحص جوزات السفر الخاصة بالمنتخبين.ومن المقرر أن يدير اللقاء طاقم تحكيم جزائري بقيادة لمياء عثمان حكم ساحة وفريال اسمي مساعد أول وحنان الغالي مساعد ثاني ومحجوبة مصطفى حكم رابع. وحرص الدكتور جمال محمد علي علي القاء كلمة علي اللاعبات طالبهن خلالها ببذل أقصي جهد من أجل تحقيق الفوز مشددا علي أن اتحاد الكرة يدعم المنتخب بشكل قوي من أجل بناء جيل جديد للمنتخب الوطني الأول في المستقبل . كما أكد علي ضرورة التركيز علي العمل الجماعي كفريق واحد للظهور بشكل متماسك وقوي .وقال ربيع ياسين أنه حرص علي التواجد في المران الأخير للفريق لمؤازرة اللاعبات وطالبهن بالتركيز جيدا في تعليمات الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف .وقال خالد جلال انه علي ثقة كبيرة في الظهور بشكل جيد في مباراة الغد وتحقيق نتيجة في ظل الجهاز الفني المحترم بقيادة حسين عبد اللطيف ومصطفي منير وفايزة حيدر وباسم خيرت وايضا سحر عبد الحق التي تبذل أقصي جهد لديها لتوفير كافة مطالب المنتخب مشددا علي ان الكرة لا تعرف سوي الجهد والعرق في الملعب وشدد عادل محفوظ علي أهمية وقيمة اسم منتخب مصر وطالب اللاعبات بتقديم أداء ومستوي جيد علي قدر ومستوي المسئولية

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