قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن قرار إدارة الأبيض بشأن عدم خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي في دولة قطر، هو قرار نهائي، لحساسيةالعلاقات بين مصر ودولة قطر.
وأوضح عضو الزمالك، في تصريحات إذاعية، أن الزمالك أخطر الاتحاد الإفريقي بموقفه من خوض اللقاء، من أجل توفير الضمانات اللازمة لحماية بعثة الزمالك، خشية التعرض لأي خطر هناك.
وشدد على أن موقف الزمالك من خوض اللقاء واضح للجميع، مؤكداً على أن الفريق على المستوى الفني جاهز لخوض اللقاء أمام خصم كبير بحجم فريق الترجي التونسي.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد مرتضى منصور: أبلغنا الكاف برفض الزمالك خوض السوبر لضمان تأمين البعثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.