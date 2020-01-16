تشاتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز أمام الاتحاد

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يواجه نظيره الاتحاد السكندري في السابعة والنصف على استاد المكس بالإسكندرية في الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة

المرمى: المهدي سيلمان خط الدفاع: ولفريد كانون - محمد حمدي - علي جبر - أحمد أيمن منصور خط الوسط: إسلام عيسى - عمر جابر - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق خط الهجوم: جون أنطوي.ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من «أحمد دعدور - رجب بكار - محمود حمادة - محمد فاروق - إبراهيم عادل - إبراهيم حسن - دودو الجباس».