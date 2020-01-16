أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يواجه نظيره الاتحاد السكندري في السابعة والنصف على استاد المكس بالإسكندرية في الدوري الممتاز.
وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من «أحمد دعدور - رجب بكار - محمود حمادة - محمد فاروق - إبراهيم عادل - إبراهيم حسن - دودو الجباس».
كانت هذه تفاصيل خبر تشاتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز أمام الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.