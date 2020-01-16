في مثل هذا اليوم.. الزمالك يحصد أول سوبر أفريقي أمام الأهلي

توَّج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مثل هذا اليوم 16 يناير لعام 1994 ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي بهدف دون رد فى المباراة التى أٌقيمت بجوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

وسجَّل أيمن منصور هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86 بتسديدة صاروخية على يسار أحمد شوبير حارس الأهلى آنذاك، الذى لم يستطع التصدى لها، وفاز الزمالك بالسوبر الأفريقى الأول فى تاريخه.

وضم تشكيل الزمالك في تلك المباراة كلا من حسين السيد في حراسة المرمى وحسين عبداللطيف (عصام مرعى) وهشام يكن وطلعت منصور وأشرف يوسف في خط الدفاع و إسماعيل يوسف وعفت نصار وسامى الشيشينى وخالد الغندور في خط الوسط وإيمانويل أمونيكي وأيمن منصور في خط الهجوم.



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