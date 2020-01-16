تقدم الدكتور علاء مشرف أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس اتحاد تنس الطاولة باستقالته خلال اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأخير، اعتراضا على تجاهل وزارة الشباب والرياضة لدعم اتحاد تنس الطاولة الذي يستعد للمشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠. الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠. اعترض الدكتور علاء مشرف على سياسة التجاهل التي إتبعتها وزارة الرياضة لاتحاد تنس الطاولة خلال الفترة الحالية، وتجاهل جميع خطابات طلب الدعم التي أرسلها الاتحاد إلى وزارة الرياضة، وتجاهل اعتماد برامج إعداد أبطال مصر المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية ورفض التعاقد مع أحد المدربين الأجانب الذي طلبه الاتحاد لتأهيل اللاعبين وتجهيزهم. الرياضة، وتجاهل اعتماد برامج إعداد أبطال مصر المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية ورفض التعاقد مع أحد المدربين الأجانب الذي طلبه الاتحاد لتأهيل اللاعبين وتجهيزهم. وشهد اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأخير غضب أمين صندوق اللجنة الأولمبية والذي تقدم باستقالته ورفض التراجع عنها اعتراضا على سياسة وزارة الرياضة تجاه اتحاد تنس الطاولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استقالة أمين صندوق الأولمبية بسبب تجاهل وزارة الرياضة لتنس الطاولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.