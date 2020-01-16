فراعنة اليد يواصلون تدريباتهم استعدادًا لمباراة كينيا بالبطولة الأفريقية

يواصل المنتخب المصري الأول لكرة اليد تدريباته لمواجهة نظيره الكيني، غدًا الجمعة في ثانٍ جولات البطولة الأفريقية لليد التي تحتضن فعالياتها تونس في الفترة من 16 يناير إلى 26 من

الشهر ذاته بمشاركة 16 منتخبًا.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا كبيرًا في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالبطولة الأفريقية على نظيره الغيني

بنتيجة 39 - 22 ليتصدر ترتيب مجموعته.

ويسعى فراعنة اليد لتحقيق الانتصار أمام كينيا في مباراة غدًا الجمعة لحجز أحد بطاقتي التأهل لربع نهائي البطولة، ومن ثُّم التتويج باللقب القاري للتأهل مباشرةٍ لأولمبياد طوكيو 2020 دون الدخول في حسابات معقدة.