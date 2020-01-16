مصر تتصدر مجموعتها بالبطولة الإفريقية لليد بعد انتهاء الجولة الأولى

تصدر المنتخب المصري الأول لكرة اليد ترتيب مجموعته بعد انتهاء منافسات الجولة الأولى من البطولة الإفريقية التي تحتضن فعاليتها تونس في الفترة من 16 يناير إلى 26 من الشهر ذاته بمشاركة 16 منتخبًا.
وحقق فراعنة اليد انتصارهم الأول في البطولة القارية على حساب غينيا بنتيجة 39 - 22، ليتصدر مجموعته بفارق الأهداف عن المنتخب الكونغوليالذي يحل وصيفًا بعد أن تغلب على نظيره الكيني في المباراة التي انتهت منذ قليل.
يذكر أن منتخب الفراعنة سيلتقي بنظيره الغيني غدًا الجمعة في ثانٍ جولات مرحلة المجموعات بالبطولة الإفريقية.
يترأس البعثة مؤمن صفا، أمين صندوق الاتحاد المصري لليد، حيث ضمت كلًا من كريم هنداوي،عصام الطيار، محمد علي، محمد سند، أكرم يسري، أحمد الأحمر، يحيى خالد، محسن رمضان، أحمد خيري، سيف الدرع، أحمد هشام السيد، يحيى الدرع، علي زين، حسن قداح، عمر بكار، أحمد مؤمن، إبراهيم المصري، ممدوح هاشم، وسام نوار، أحمد عادل، خالد وليد.
ويشارك رفقة منتخب الفراعنة 4 منتخبات عربية هي الجزائر وليبيا والمغرب وتونس، مستضيف البطولة الأفريقية، إضافة إلى منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار والكونغو وغينيا وكينيا والكونغو الديمقراطية وزامبيا والجابون والرأس الأخضر وأنجولا.
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