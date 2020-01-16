بث مباشر | مشاهدة مباراة اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل في الدوري الجزائري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة قمة الدوري الجزائري للمحترفين بين اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل، مساء اليوم الخميس 16-1-2020.

تقام المباراة ضمن الجولة 12 على ملعب اتحاد العاصمة “عمر حمادي” بمدينة باب الواد بالعاصمة الجزائرية، في تمام الساعة 17:45 بتوقيت جرينيتش، 19:45 بتوقيت مصر، 20:45 بتوقيت السعودية.

يسعى اتحاد العاصمة لمصالحة أنصاره في هذه المباراة بعدما سقط أمام نظيره صنداونز في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 1/2.

الشيء نفسه يسعى لتحقيقه شبيبة القبائل الذي سقط في الخسارة أمام الرجاء البيضاوي المغربي في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا بهدف دون رد في الدار البيضاء، قبل أن يتعادل في الإياب من دون أهداف.

اتحاد العاصمة 0-0 شبيبة القبائل

???? ملعب عمر حمادي (باب الواد- الجزائر)

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???? الدوري الجزائري للمحترفين – الجولة 12

تنطلق بعد قليل

بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة

بعد قليل