أهداف مباراة الهلال والاتفاق فى كأس خادم الحرمين الشريفين

تمكن الهلال من افتتاح التسجيل في وقت مُبكر من الشوط الأول أمام الاتفاق في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، اليوم الخميس 16-1-2020 على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

اضغط هنا لمتابعة البث المباشر لمباراة الهلال والاتفاق دقيقة بدقيقة فى كأس خادم الحرمين الشريفين

وسجل هدف الهلال المُبكر بديل بافتيمبي جوميز في هذه المباراة (صالح الشهري) بعد خمس دقائق فقط إثر تمريرة عرضية تلقاها داخل منطقة الجزاء من محمد البريك.

وفى الدقيقة 84 تعادل الاتفاق عن طريق اللاعب فيليب كيش من ركلة جزاء بتصويبة نموذجية في المقص الأيسر.

احتسبت ركلة الجزاء ضد مدافع الهلال محمد الجعفري الذي لمس كرة عرضية بيده اليسرى داخل منطقة الجزاء، بعد ان راجع حكم المباراة تقنية الفار للتأكد من عدم تسلل لاعب الاتفاق الذي أرسل الكرة العرضية، واتضح له أن الموقف سليم.

الهدف الاول للهلال 1-0

Advertisements

لقطات من المباراة (هدف يلغي للهلال بداعي التسلل)

لقطات من مباراة الهلال والاتفاق (طرد لاعب الاتفاق-سعيد الربيعي)

هدف التعادل للاتفاق 1-1